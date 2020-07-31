У Дніпрі підлітки влаштували вечірку на кладовищі. Відео

У четвер, 30 липня, в Дніпрі підлітки влаштували вечірку на одному з міських кладовищ.

Неповнолітні вибрали досить нестандартне місце для проведення дозвілля. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х**вий Дніпро".

Двоє дівчат і хлопець розпивали на території кладовища енергетики та алкоголь. Двоє підлітків влаштувалися на лавочці біля столу, а ще одна дівчинка сиділа просто на пам'ятнику.

Крім вживання міцних напоїв, порушники порядку також слухали на кладовищі музику. Своє дозвілля вони знімали на відео й викладали в Instagram.

Нагадаємо, що кладовища в Україні вважаються громадськими місцями. Згідно із ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення розпивання пива, алкогольних і слабоалкогольних напоїв у громадських місцях тягне за собою попередження або накладення штрафу від одного до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зазначимо також, що пиво, як і інший алкоголь, в Україні можуть купувати і вживати особи, які досягли 18-річного віку. Для енергетичних напоїв таких обмежень немає, проте на пакуваннях багатьох із них присутнє нагадування про те, що неповнолітнім їх пити не рекомендовано.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині публічно поглумилися над прапором України.