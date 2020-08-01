У Дніпрі підлітки влаштували вечірку на кладовищі: справою зайнялася поліція

У Дніпрі встановили особи підлітків, які влаштували вечірку на одному з міських кладовищ.

Інцидент стався у вівторок, 28 липня, на житловому масиві Клочко-6. Про це повідомили на Facebook-сторінці Ювенальной превенції Дніпропетровської області.

Співробітники ювенальної поліції встановили особи двох дівчат, які розважалися на кладовищі. Ними виявилися дніпрянки 15 і 16 років з благополучних сімей. Особа третього підлітка – хлопця, який на відео курив електронну сигарету – поки не встановлена.

За невиконання батьківських обов'язків з виховання на матір 15-річної дівчинки склали адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На 16-річну дніпрянку, яка пила пиво на кладовищі, також склали адмінпротокол за ст. 178 за розпивання алкоголю в громадському місці.

Із правопорушницями і їхніми батьками провели роз'яснювальну роботу з неприпустимості такої поведінки в майбутньому.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі дві дівчини і хлопець розпивали на території кладовища енергетики і алкоголь і знімали все на відео.