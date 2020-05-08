У Дніпрі підлітки влаштували паркур на Монументі Слави: відео потрапило в мережу

У Дніпрі увечері 6 травня група підлітків влаштувала розваги на Монументі Слави.

Хулігани залізли на пам'ятник і зняли весь процес для соціальної мережі. Інцидент потрапив на камеру Ситуаційного центру Дніпра, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися на відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі підлітки влаштували паркур на Монументі Слави Колаж

Дії юнаків супроводжувалися криками і лайкою. Правоохоронці вже зайнялися їх пошуками. За демонстрацію низької культури та ігнорування правил поведінки підліткам загрожує відповідальність за статтею 173 ККУ – дрібне хуліганство.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 15-річний хлопець відкрив стрілянину з вікна квартири. Попередньо, підліток знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.