У Дніпрі підлітки влаштували паркур на Монументі Слави: відео потрапило в мережу

Аліна Рашевська Життя міста 16:57, 8.05.2020 Оновлено: 16:59, 8.05.2020

У Дніпрі увечері 6 травня група підлітків влаштувала розваги на Монументі Слави.

Хулігани залізли на пам'ятник і зняли весь процес для соціальної мережі. Інцидент потрапив на камеру Ситуаційного центру Дніпра, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися на відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі підлітки влаштували паркур на Монументі Слави
Колаж

Дії юнаків супроводжувалися криками і лайкою. Правоохоронці вже зайнялися їх пошуками. За демонстрацію низької культури та ігнорування правил поведінки підліткам загрожує відповідальність за статтею 173 ККУ – дрібне хуліганство.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 15-річний хлопець відкрив стрілянину з вікна квартири. Попередньо, підліток знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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