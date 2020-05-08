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8 травня • оновлено в 17:56
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У Дніпрі підлітки влаштували паркур на Монументі Слави: відео потрапило в мережу

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У Дніпрі увечері 6 травня група підлітків влаштувала розваги на Монументі Слави.

Хулігани залізли на пам'ятник і зняли весь процес для соціальної мережі. Інцидент потрапив на камеру Ситуаційного центру Дніпра, передає "Дніпро оперативний" (щоб подивитися на відео, доскрольте до кінця сторінки).

У Дніпрі підлітки влаштували паркур на Монументі Слави

У Дніпрі підлітки влаштували паркур на Монументі Слави

Колаж

Дії юнаків супроводжувалися криками і лайкою. Правоохоронці вже зайнялися їх пошуками. За демонстрацію низької культури та ігнорування правил поведінки підліткам загрожує відповідальність за статтею 173 ККУ – дрібне хуліганство.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 15-річний хлопець відкрив стрілянину з вікна квартири. Попередньо, підліток знаходився в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Куле, вот вам и последствия. Я бы ноги прострелил не задумываясь. А на окр аине может и благодарность выпишут...)))
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Pollak John
Pollak John
на недельку кинуть в камеру а днём чтоб площадь подметал . Подобного желания у него никогда не проявится .
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Дніпро Життя міста

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