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11 травня • оновлено в 19:51
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі підлітки влаштували небезпечні ігри на даху багатоповерхівки. Відео

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У Дніпрі 11 травня підлітки влаштували небезпечні розваги на даху багатоповерхового житлового будинку, розташованого на вулиці Гладкова.

Одна з дівчаток перелізла через огорожу і сіла на край даху висотки. Намагаючись залізти назад, вона буквально повисла в повітрі, повідомляє "Дніпро оперативний" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

На щастя, в інциденті ніхто не постраждав. Дитині вдалося врятуватися самостійно.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі група підлітків влаштувала розваги на Монументі Слави. Хулігани піднялися на пам'ятник і зняли весь процес для соціальної мережі.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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