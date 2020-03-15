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15 березня • оновлено в 14:23
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Ігор Кравченко

У Дніпрі під час сонячної погоди випав весняний сніг. Відео

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У неділю, 15 березня, в Дніпрі після різкого похолодання випав сніг. Примітно, що сніг йшов в той час, коли погода була досить сонячною.

Всього кілька днів тому температура повітря досягала 19 градусів тепла, а вже сьогодні можна було побачити опади характерні для зимового періоду, повідомляє Depo.Днепр.

У Дніпрі випав сніг

У Дніпрі випав сніг

Depo.Днепр

Сніг протримався зовсім недовго і відразу розтанув. Відео з незвичайним поєднанням погодних явищ жителі Дніпра також публікують в соціальних мережах.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі стовпчик градусника коливатиметься від +6 до +17 градусів за Цельсієм.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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