У Дніпрі перепоховають загиблого героя війни на Донбасі

Могилу загиблого бійця батальйону "Дніпро-1", військовослужбовця 128-ї бригади Костянтина Шрамка перенесуть на кладовище в Дніпрі.

Захисник загинув у селищі Піски в 2016 році. Костянтина поховали в місті Родинське на Донеччині, однак протягом 4 років його могилу регулярно атакують вандали, повідомила на своїй сторінці в Facebook волонтер Катерина Українцева.

"Війна переслідує нас і на мирній території. Для мене було жахливо дізнатися, що могила Кості Шрамка і після смерті постійно "на передовій", не дають Кості спокою вороги і після смерті", – написала дніпрянка.

Могилу загиблого бійця Костянтина Шрамка перенесуть на кладовище в Дніпрі. Facebook / Катерина Українцева

Церемонія перепоховання відбудеться 11 вересня на Краснопільському кладовищі. Орієнтовний час – з 13:30 до 15:00.

"Це важке емоційна подія для близьких, вони потребують підтримки побратимів. "Дніпро-1", давайте об'єднаємося і підтримаємо рідних Кості. Думаю, душа його нарешті знайде спокій, тому що тут багато його побратимів, і ніхто не знущається над їх могилами" , – поділилася Українцева.

Церемонія перепоховання відбудеться 11 вересня. Facebook / Катерина Українцева

Скріншот. Facebook / Катерина Українцева

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Донецькій області під мінометним обстрілом загинув боєць 128-ї гірсько-піхотної бригади Костянтин Шрамко.