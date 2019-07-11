У Дніпрі перекриють рух на правому березі: подробиці

У Дніпрі в Новокодацькому районі з 15 по 16 липня тимчасово перекриють рух транспорту по вулиці Золотоосінній.

Рух буде перекрито з 8:00 до 20:00 в районі залізничного переїзду 169 км, повідомляє Новокодацька районна рада Дніпра.

Як відзначили, це пов'язано з виконанням ремонтних робіт. Їх буде проводити структурний підрозділ "Дніпровська дистанція колії" регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Перекриття вулиці Днепр Час

Розпорядження про перекриття Новокодацька районна рада

Розпорядження про перекриття Новокодацька районна рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі через ремонт доріг тролейбуси змінять маршрут.

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