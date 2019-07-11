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У Дніпрі перекриють рух на правому березі: подробиці

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У Дніпрі в Новокодацькому районі з 15 по 16 липня тимчасово перекриють рух транспорту по вулиці Золотоосінній.

Рух буде перекрито з 8:00 до 20:00 в районі залізничного переїзду 169 км, повідомляє Новокодацька районна рада Дніпра.

Як відзначили, це пов'язано з виконанням ремонтних робіт. Їх буде проводити структурний підрозділ "Дніпровська дистанція колії" регіональної філії "Придніпровська залізниця".

Перекриття вулиці

Перекриття вулиці

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Центральну вулицю Дніпра можуть перекрити на 4 місяці: що сталося
Розпорядження про перекриття

Розпорядження про перекриття

Новокодацька районна рада

Розпорядження про перекриття

Розпорядження про перекриття

Новокодацька районна рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі через ремонт доріг тролейбуси змінять маршрут.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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