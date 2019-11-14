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14 листопада • оновлено в 11:04
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Софія Ковнір
Софія Ковнір

У Дніпрі перекриють рух на Набережній Заводській: подробиці

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У Дніпрі, вранці 14 листопада, на вулиці Набережна Заводська сталася аварія.

Так, біля вулиці Павлова прорвало водопровідну трубу і тепер рух перекрито. Про це повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

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Аварія на Набережній Заводській

Аварія на Набережній Заводській

"Дніпровський електротранспорт проводить заходи по перекиданню на маршрут 2 тролейбусів ДНІПРО Т203 з опцією об'їзду перешкоди до 500 м, для організації руху в разі повного закриття руху на цій ділянці", – написав Васючков на сторінці в Facebook.

Крім цього, міськводоканал підвозить важку техніку і збирається проводити земельні роботи. Тому рух по трьох смугах в сторону міста буде перекрито.

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Також Васючков зазначив, що зміниться графік руху транспорту:

"До цього часу на тролейбусному маршруті 2 функціонуватимуть тролейбуси, які можуть об'їхати перешкоду, але можливо рух не за розкладом, зі значним відставанням від графіка руху. В зв'язку з ситуацією, що склалася, буде також збільшено кількість автобусів на маршруті 121. Просимо врахувати цю інформацію при плануванні пересування по місту на громадському транспорті ", – додав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в центрі Києва на перетині вулиць Шота Руставелі та Саксаганського прорвало водопровідну трубу, в результаті чого перехрестя залило окропом.

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Автор
Софія Ковнір Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
аварія
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