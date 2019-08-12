Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Життя міста

У Дніпрі перекриють Набережну та центр: що сталося

316 Читати матеріал російською

У Дніпрі на День Незалежності, 24 серпня, очікується перекриття Набережної та центру.

Це пов'язано з проведенням патріотичного ходи і забігу в вишиванках, повідомляє Vgorode.

Новини
Перебратися через Дніпро можна на електричці: розклад

Перекриття Набережної та центру

Перекриття Набережної та центру

Інформ

Так, з 8:00 до 13:30 буде заблоковано рух транспорту по Січеславській Набережній від цирку і до Мерефо-Херсонського мосту.

Новини
Карнавал, концерти та фаєр-шоу: як в Дніпрі відзначать День міста

Відзначимо, що також з 8:00 до 12:00 буде частково перекрито рух в центрі міста: вулиця Старокозацька - вулиця Андрія Фабра - проспект Дмитра Яворницького - Історичний музей імені Яворницького. Там заплановано патріотичний хід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу вранці, 10 серпня, Новий міст в Дніпрі повністю перекрили.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...