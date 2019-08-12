У Дніпрі перекриють Набережну та центр: що сталося

У Дніпрі на День Незалежності, 24 серпня, очікується перекриття Набережної та центру.

Це пов'язано з проведенням патріотичного ходи і забігу в вишиванках, повідомляє Vgorode.

Перекриття Набережної та центру Інформ

Так, з 8:00 до 13:30 буде заблоковано рух транспорту по Січеславській Набережній від цирку і до Мерефо-Херсонського мосту.

Відзначимо, що також з 8:00 до 12:00 буде частково перекрито рух в центрі міста: вулиця Старокозацька - вулиця Андрія Фабра - проспект Дмитра Яворницького - Історичний музей імені Яворницького. Там заплановано патріотичний хід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в суботу вранці, 10 серпня, Новий міст в Дніпрі повністю перекрили.

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