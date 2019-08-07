У Дніпрі перекриють частину вулиці Малиновського: названі причина і дата

У Дніпрі планують звузити проїжджу частину по вулиці Маршала Малиновського на чотири місяці.
Це пов'язано з проведенням робіт з будівництва тролейбусної лінії на ж/м Сонячний, сказано в проекті документів Дніпровської міської ради.
Так, з 16 вересня по 31 грудня хочуть звузити проїжджу і тротуарну частини по вулиці Маршала Малиновського 2, 6, 36 (в напрямку до Нового мосту), а також заїзд на Новий міст з боку вулиці Малиновського.
Перекриття вулиці
Sq.com.ua
Відзначимо, що в зоні проведення робіт повинні встановити відповідні знаки та огородження.
Незабаром проект повинен підписати міський голова Дніпра.
Мапа
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі можна онлайн стежити за рухом на мостах.
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