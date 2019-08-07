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У Дніпрі перекриють частину вулиці Малиновського: названі причина і дата

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У Дніпрі планують звузити проїжджу частину по вулиці Маршала Малиновського на чотири місяці.

Це пов'язано з проведенням робіт з будівництва тролейбусної лінії на ж/м Сонячний, сказано в проекті документів Дніпровської міської ради.

Так, з 16 вересня по 31 грудня хочуть звузити проїжджу і тротуарну частини по вулиці Маршала Малиновського 2, 6, 36 (в напрямку до Нового мосту), а також заїзд на Новий міст з боку вулиці Малиновського.

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Перекриття вулиці

Перекриття вулиці

Sq.com.ua

Відзначимо, що в зоні проведення робіт повинні встановити відповідні знаки та огородження.

Незабаром проект повинен підписати міський голова Дніпра.

Мапа

Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі можна онлайн стежити за рухом на мостах.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
Дніпро
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