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У Дніпрі перекриють частину вулиці Калинової: що сталося

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У Дніпрі з 3 вересня по 5 жовтня планують звузити ділянку вулиці Калинової.

Це пов'язано з проведенням ремонту теплових мереж на прохання ТОВ "Образцовський", сказано в проекті рішення міського голови.

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Перекриття вулиці

Перекриття вулиці

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Так, товариству з обмеженою відповідальністю "Образцовський" можуть дати дозвіл на місяць звузити дорогу по вулиці Калиновій, в районі будинку №78.

Тепер проект рішення повинен підписати міський голова Борис Філатов.

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Мапа

Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 14 вересня 2019 року в Дніпрі буде повністю перекрито рух по Новому мосту.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
дороги
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