У Дніпрі перекриють частину вулиці Калинової: що сталося

У Дніпрі з 3 вересня по 5 жовтня планують звузити ділянку вулиці Калинової.

Це пов'язано з проведенням ремонту теплових мереж на прохання ТОВ "Образцовський", сказано в проекті рішення міського голови.

Перекриття вулиці Kumertau.bezformata.com

Так, товариству з обмеженою відповідальністю "Образцовський" можуть дати дозвіл на місяць звузити дорогу по вулиці Калиновій, в районі будинку №78.

Тепер проект рішення повинен підписати міський голова Борис Філатов.

Мапа

Як повідомляв OBOZREVATEL, до 14 вересня 2019 року в Дніпрі буде повністю перекрито рух по Новому мосту.

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