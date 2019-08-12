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У Дніпрі перекриття Нового мосту продовжили ще на 5 днів: причина

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Рух пішоходів і велосипедистів по Новому мосту в Дніпрі буде призупинено до 16-го серпня.

Перекриття Центрального мосту пов'язане з проведенням робіт з гідроізоляції, які не встигли завершити до 11 серпня. Про це повідомили в прес-службі Дніпровського міської ради.

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У Дніпрі продовжили перекриття мосту

У Дніпрі продовжили перекриття мосту

Obozrevatel

Пішоходів і велосипедистів попередили вибирати інший маршрут. У мерії також нагадали, що для зручності дніпрян продовжують роботу річкові трамваї.

Новий міст у Дніпрі знову перекрили

Новий міст у Дніпрі знову перекрили

Obozrevatel

Новий міст у Дніпрі знову перекрили

Новий міст у Дніпрі знову перекрили

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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі сталося жорстоке вбивство. Конфлікт між чоловіками переріс у поножовщину. Обидва перебували в стані алкогольного сп'яніння.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Новий міст у Дніпрі ремонт і будівництво доріг трамвай
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