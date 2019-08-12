У Дніпрі перекриття Нового мосту продовжили ще на 5 днів: причина

Рух пішоходів і велосипедистів по Новому мосту в Дніпрі буде призупинено до 16-го серпня.
Перекриття Центрального мосту пов'язане з проведенням робіт з гідроізоляції, які не встигли завершити до 11 серпня. Про це повідомили в прес-службі Дніпровського міської ради.
У Дніпрі продовжили перекриття мосту
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Пішоходів і велосипедистів попередили вибирати інший маршрут. У мерії також нагадали, що для зручності дніпрян продовжують роботу річкові трамваї.
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