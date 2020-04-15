У Дніпрі перед входом в храм УПЦ МП вирили траншею після порушення карантину у Вербну неділю
У Дніпрі за наказом міської влади біля входу в храм на вулиці Михайла Панікахи вирили глибоку траншею.
Тут у Вербну неділю священник всупереч забороні влаштував масове богослужіння і причащав прихожан з однієї ложки. Ризику зараження зазнали понад 300 осіб, повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.
"У цьому заході, що стався цієї неділі, дійство полягало в наступному: служитель культу при великому зібранні людей з використанням однієї ложки і одного чана на всіх наповнював уста і ротові порожнини благочестивих і лагідних мирян", – розповів Лисенко.
Щоб вберегти містян і попередити нові "витівки", мерія стримала слово і позбавила храм водопостачання. Як з'ясувалося в ході робіт, прихожан тут підстерігала ще одна небезпека.
"Токмо з намірів благих і спонукань праведних, я прийняв рішення розкопати цю трубу, щоб відокремити зерна від плевел. Істинно кажу вам, довелося вирити траншею уздовж в'їзду та входів в даний заклад. І тут почали відбуватися справи абсолютно незрозумілі, якщо не сказати більше – бісівські ! В виритій траншеї було виявлено снаряд часів другої світової війни!", – поділився заступник мера.
За словами Лисенка, надзвичайники вилучили боєприпас, в подальшому планується ретельне обстеження прилеглої території. Прохід у двір храму перекритий.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в розпал пандемії коронавірусу священник в Дніпрі причащав віруючих з однієї ложки. Серед містян були і маленькі діти.