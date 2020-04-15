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15 квітня • оновлено в 12:54
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У Дніпрі перед входом в храм УПЦ МП вирили траншею після порушення карантину у Вербну неділю

6.2т
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У Дніпрі за наказом міської влади біля входу в храм на вулиці Михайла Панікахи вирили глибоку траншею.

Тут у Вербну неділю священник всупереч забороні влаштував масове богослужіння і причащав прихожан з однієї ложки. Ризику зараження зазнали понад 300 осіб, повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

"У цьому заході, що стався цієї неділі, дійство полягало в наступному: служитель культу при великому зібранні людей з використанням однієї ложки і одного чана на всіх наповнював уста і ротові порожнини благочестивих і лагідних мирян", – розповів Лисенко.

У Дніпрі перед входом в храм УПЦ МП вирили траншею

У Дніпрі перед входом в храм УПЦ МП вирили траншею

Facebook / Михайло Лисенко

Щоб вберегти містян і попередити нові "витівки", мерія стримала слово і позбавила храм водопостачання. Як з'ясувалося в ході робіт, прихожан тут підстерігала ще одна небезпека.

"Токмо з намірів благих і спонукань праведних, я прийняв рішення розкопати цю трубу, щоб відокремити зерна від плевел. Істинно кажу вам, довелося вирити траншею уздовж в'їзду та входів в даний заклад. І тут почали відбуватися справи абсолютно незрозумілі, якщо не сказати більшебісівські ! В виритій траншеї було виявлено снаряд часів другої світової війни!", – поділився заступник мера.

За словами Лисенка, надзвичайники вилучили боєприпас, в подальшому планується ретельне обстеження прилеглої території. Прохід у двір храму перекритий.

У Дніпрі перед входом в храм УПЦ МП вирили траншею

У Дніпрі перед входом в храм УПЦ МП вирили траншею

Facebook / Михайло Лисенко

У Дніпрі перед входом в храм УПЦ МП вирили траншею

У Дніпрі перед входом в храм УПЦ МП вирили траншею

Facebook / Михайло Лисенко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в розпал пандемії коронавірусу священник в Дніпрі причащав віруючих з однієї ложки. Серед містян були і маленькі діти.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Этих идиотов, которые прутся в храмы не жалко, пусть безмозглые дохнут! Ведь такой вид инвалидности опасен для окружающих и не лечится. Но они разносят коронавирус и заражают нормальных людей.
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
И УПЦ, и УГКЦ, и мусульмане, и Синагоги, призвали прихожан соблюдать карантин. Если ты верующий, то Аллах, Бог и Христос благословят тебя и дома. И только лавка по торговле религией ООО РПЦ МП (фсб), призывает прихожан приходить на службу .
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Дніпро Життя міста

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