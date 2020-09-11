У Дніпрі патрульні затримали п'яного таксиста. Відео

У Дніпрі на вулиці Байкальській у ніч з 10 на 11 вересня патрульні зупинили автомобіль Renault Logan служби таксі Bolt.

39-річний чоловік, який був за кермом авто, порушив правила дорожнього руху. У громадянина були помітні явні ознаки алкогольного сп'яніння, передає "Інформатор" (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Як повідомляють очевидці, таксист ледь стояв на ногах, його мова була незв'язною. Поліцейські запропонували йому пройти тест на наявність алкоголю в крові, проте чоловік ніяк не міг подихати в прилад і в підсумку при свідках відмовився від огляду. На даний момент невідомо, чи перебував водій на робочій зміні в момент затримання.

На городянина склали адміністративний протокол за кермування в нетверезому вигляді. Автомобіль Renault евакуювали на штрафмайданчик, а чоловіка позбавили права керування транспортним засобом.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі шукають зниклого безвісти підлітка. 14-річний хлопець пішов з дитячої лікарні.