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31 жовтня • оновлено в 18:30
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У Дніпрі пасажири маршрутки влаштували кулачні бої через дівчину: відео інциденту

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У Дніпрі 31 жовтня троє хлопців побилися прямо в салоні маршрутного таксі.

Конфлікт, що незабаром переріс в бійку, розгорівся через дівчину. Про це стало відомо в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

У Дніпрі пасажири маршрутки влаштували кулачні бої через дівчину

У Дніпрі пасажири маршрутки влаштували кулачні бої через дівчину

BAKU.WS

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За словами очевидця, дві "особи чоловічої статі" образили пасажирку. За неї заступився хлопець. З'ясовувати стосунки чоловіки вирішили силою. Небайдужі пасажири втрутилися в бійку і відтягнули дебоширів один від одного. Після контрольного удару по обличчю захисника хлопці покинули салон.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася жорстока бійка в магазині. 28 жовтня в "Варусі" побилися охоронець і покупець. Хлопець намагався вийти з магазину, не розрахувавшись за товар.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Місце
Україна Дніпро
Теги
бійка конфлікт маршрутка
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