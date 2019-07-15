У Дніпрі пасажира стусанами вигнали з трамвая

В інтернеті з'явилося відео, на якому в Дніпрі пасажира, який не побажав платити за проїзд, стусанами вигнали з трамвая.

Дії відбувалися в трамваї, який прямував по 11 маршруту. Про це повідомляється в телеграм-каналі ebanutiy_dnepr.

На відео знято сам момент "вигнання", але, судячи з усього, цього моменту передувала словесна перепалка.

Як видно, чоловік просто підійшов до "зайцеві", виштовхав його стусанами з трамвая, закінчивши свою дію словом "Поїхали!"

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в центрі Дніпра розігнали поселення ромів.

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