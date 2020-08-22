У Дніпрі пасажир помстився маршрутникові розбитими дверима. Відео

Аліна Рашевська Життя міста 19:21, 22.08.2020

У Дніпрі пасажир маршрутного таксі розбив скло на задніх дверях транспортного засобу.

Таким чином чоловік помстився водію за те, що той не відреагував на його прохання зупинити маршрутку і проїхав зупинку. Про це повідомили в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відомо, що маршрутник зупинив машину на найближчій зупинці. Вийшовши на вулицю, дніпрянин вдарив по скляних дверях. Іншим пасажирам також довелося покинути транспортний засіб, так як його салон засипало осколками.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі трагічно загинуло немовля, випавши з багатоповерхівки.

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