У Дніпрі озеленять території і відремонтують школи: список закладів

У Дніпрі капітально відремонтують і озеленять навчальні заклади.

Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради оголосив три тендера. Час на виконання робіт - до 31 жовтня 2019 року, повідомляє Інформатор.

Так, Департамент придбає 2845 саджанців для 15 шкіл і навчально-виховних комплексів Дніпра.

Озеленення території школи ГТРК

Також на території установ планується висадити дев'ять блакитних ялин, 267 листяних дерев (липа, клен, береза або інші дерева), 66 штук ялівцю скелястого, 30 саджанців ялівцю середнього, 10 сиреней, 285 самшитів і 2178 різних кущів. На це все витратять близько 2,1 млн гривень.

Посадка рослин очікується на території таких навчальних центрів:

Амур-Нижньодніпровський район:

НВК №131

СШ №134

СЗОШ №142

Індустріальний район:

НВК №138

Новокодацький район:

ЗОШ №52

ЗОШ №54

ЗОШ №96

ЗОШ №143

Самарський район:

ЗОШ №39

УВО №136

Соборний район:

СШ №67

НВК №111

НВК №130

Чечелівський район:

ЗОШ №31

ЗОШ №46

Відзначимо, що Департамент планує поштукатурити та пофарбувати частину фасаду будівлі в Середній загальноосвітній школі №121 (Індустріальний район). А також замінять труби і зливоприймачі в НВК №71 (Соборний район).

Як повідомляв OBOZREVATEL, хто повинен платити за ремонт в школах України.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!