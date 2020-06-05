У Дніпрі оголосили штормове попередження: що буде з погодою

На Дніпропетровщині очікується різке погіршення погодних умов. З 5 по 7 червня в місті і області прогнозують дощі з грозами і сильні пориви вітру до 15-20 м /с.

Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено штормове попередження I рівня небезпеки. Про це йдеться на сайті Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди у Дніпрі armtimes.com

Прогнозується:

5 червня: мінлива хмарність. По місту та місцями по області невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, 7-12, вдень пориви 15-20 м /с. Температура повітря по області вночі 8-13 °, вдень 21-26 °, по місту вночі 11-13 °, вдень 23-25.

Погода в України 5 червня Укргідрометцентр

6 червня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі 10-15 °, вдень 24-29.

Погода в Україні 6 червня Укргідрометцентр

7 червня: мінлива хмарність. Без опадів. Вітер східний, 5-10 м /с. Температура повітря вночі 10-15 °, вдень 25-30.

Погода в Україні 7 червня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, погода в Україні в п'ятницю, 5 червня, буде дощовою. Короткочасні опади прогнозують у західних, північних і східних областях. Температура повітря підніметься до +26 градусів.

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