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У Дніпрі оголосили штормове попередження: погода на 19 і 20 серпня

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У Дніпрі 18 серпня оголосили штормове попередження.

На території області очікується надзвичайна (V класу) пожежна небезпека, повідомили в Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Прогноз погоди

Прогноз погоди

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18 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. День пройде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря по області вночі складе 12-17 градусів, вдень 22-27 градусів. По місту вночі температура складе 13-15 градусів, а вдень 23-25 градусів.

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19 і 20 серпня прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура повітря 19 серпня вночі складе 12-17 градусів, а вдень 24-29 градусів. 20 серпня вночі температура опуститься до 14-19 градусів, а вдень складе 28-33 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 серпня практично на всій частині України буде переважати сонячна і прохолодна погода, а спеки поки не буде.

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