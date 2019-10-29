У Дніпрі очікуються морози: з'явився прогноз погоди на кінець жовтня

У Дніпрі протягом тижня, з 30 жовтня і до 1 листопада, буде холодна і похмура погода. Ночами температура може досягти позначки нижче нуля.

Як повідомили на сайті Укргідрометцентру, в середу, 30 жовтня, очікується дощ. Температура вночі буде близько 0... + 2 градусів, а вдень – підніметься до +6... + 8.

Вже 31 жовтня опадів не очікується, втім, буде похмуро. Нічна температура – -2...- 3 градуси, денна – до +4... + 6.

У п'ятницю, 1 листопада, температура буде в межах -1... - 3 градуси. Вдень очікується близько +5... + 7 градусів.

У Дніпрі очікуються заморозки Главком

Раніше OBOZREVATEL писав, що в понеділок, 28 жовтня, в Дніпрі сталася масштабна вибух на маслоекстракційному заводі "Потоки" по вулиці Байкальській.

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