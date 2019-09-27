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27 вересня • оновлено в 18:38
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У Дніпрі очікуються масштабні проблеми з водою: що сталося

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У Дніпрі 30 вересня з 10.00 до 14.00 будуть перебої у водопостачанні.

Так, перебої відбудуться на житловому масиві Лівобережний-3. Це пов'язано з проведенням робіт на трансформаторній підстанції, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

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Проблеми з водою

Проблеми з водою

Press.lv

Відновлення стійкого тиску в системі водопостачання очікується 30 вересня о 15:00.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі і області значно знизиться ціна на газ.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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