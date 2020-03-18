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18 березня • оновлено в 06:35
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Карина Бондаренко

У Дніпрі очікується потепління: прогноз погоди на 18 березня

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У середу, 18 березня, в Дніпрі і області очікується тепла і сонячна погода.

За прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, опадів в цей день опадів не очікується.

Температура повітря коливатиметься від +10 до +12 градусів, вночі похолодає до -3...-5 градусів. Вітер південно-західний 3-8 м/с.

Погода в Україні 18 березня

Погода в Україні 18 березня

Як писав OBOZREVATEL раніше, для того, щоб не допустити поширення коронавірусною інфекції в Дніпрі і області обмежили рух пасажирського транспорту на період карантину.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Прогноз погоди
Місце
Україна Дніпро
Тег
погода
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