У Дніпрі очікується масштабне відключення світла: кого торкнеться
У четвер, 4 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Світла не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Каруни, 95;
вул. Луговська, 1-101, 4-110, 110А;
пров. Луговський, 51-63;
пров. 2-й Ростовський, 6/2;
пров. Серафимовича, 1-71, 2-48;
вул. Рабкоровська, 26-106, 27-73; 105-129, 166-194;
вул. Мохова, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;
вул. Новопрудна, 2-66;
вул. Петрозаводська, 452 - 568;
вул. Інгульська, 318;
вул. Дубовика, 1 - 57;
вул. Житомирська, 274 - 284;
вул. Чернігівська, 350 - 423Б;
вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, 49 -96.
Індустріальний район:
вул. Королевої, 3-17;
вул. Калнишевського, 27 27а.
Самарський район:
вул. Халхінгольська;
вул. Ржана;
вул. Сергія Кульчицького, 2-74, 1-39;
вул. Домодєдовська, 19-117,20-128;
вул. Підгірна, 51-121,44-104;
вул. Польова, 1-19,2-62, 21-79,64-118а;
вул. Чаплинська, 209 -263,142-216, 387-265,218-290;
вул. Каширська, 5-27,18-38;
вул. Гречко, 41-119,76-106;
вул. Полісадна.
Центральний район:
вул. Антоновича, 4,6,12б;
просп. Поля, 11а, 13.
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