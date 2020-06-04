Головна Новини
4 червня • оновлено в 08:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Софія Ковнір
Всі статті автора

У Дніпрі очікується масштабне відключення світла: кого торкнеться

814
Читати матеріал російською

У четвер, 4 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

mariupolrada.gov.ua

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Каруни, 95;

  • вул. Луговська, 1-101, 4-110, 110А;

  • пров. Луговський, 51-63;

  • пров. 2-й Ростовський, 6/2;

  • пров. Серафимовича, 1-71, 2-48;

  • вул. Рабкоровська, 26-106, 27-73; 105-129, 166-194;

  • вул. Мохова, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;

  • вул. Новопрудна, 2-66;

  • вул. Петрозаводська, 452 - 568;

  • вул. Інгульська, 318;

  • вул. Дубовика, 1 - 57;

  • вул. Житомирська, 274 - 284;

  • вул. Чернігівська, 350 - 423Б;

  • вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, 49 -96.

Індустріальний район:

  • вул. Королевої, 3-17;

  • вул. Калнишевського, 27 27а.

Самарський район:

  • вул. Халхінгольська;

  • вул. Ржана;

  • вул. Сергія Кульчицького, 2-74, 1-39;

  • вул. Домодєдовська, 19-117,20-128;

  • вул. Підгірна, 51-121,44-104;

  • вул. Польова, 1-19,2-62, 21-79,64-118а;

  • вул. Чаплинська, 209 -263,142-216, 387-265,218-290;

  • вул. Каширська, 5-27,18-38;

  • вул. Гречко, 41-119,76-106;

  • вул. Полісадна.

Центральний район:

  • вул. Антоновича, 4,6,12б;

  • просп. Поля, 11а, 13.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Національний банк України спростував інформацію в ЗМІ про заборону оплати комунальних послуг та здійсненні грошових переказів в режимі онлайн.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 24 823.

    Вилікувалися: 10 440. Померли: 735.

  • У світі захворіли понад 6,5 млн осіб, загинули – 384 тисяч.

  • Вчені з Європи виявили новий спосіб діагностики COVID-19. Він показує ступінь небезпеки вірусу.

  • ВООЗ оголосила про відновлення випробувань "препарату Трампа", який раніше звинувачували в підвищенні смертності від коронавірусу.

  • COVID-19 викликав дискусії в світі: Швеція визнала помилку відмови від карантину, а Південна Корея ввела QR-коди для походу в клуб або церкву.

Новини

Топпублікації

Топблоги