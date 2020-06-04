У Дніпрі очікується масштабне відключення світла: кого торкнеться

У четвер, 4 червня, в декількох районах Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла mariupolrada.gov.ua

Світла не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Каруни, 95;

вул. Луговська, 1-101, 4-110, 110А;

пров. Луговський, 51-63;

пров. 2-й Ростовський, 6/2;

пров. Серафимовича, 1-71, 2-48;

вул. Рабкоровська, 26-106, 27-73; 105-129, 166-194;

вул. Мохова, 62-106, 124-158, 71-93, 101-179;

вул. Новопрудна, 2-66;

вул. Петрозаводська, 452 - 568;

вул. Інгульська, 318;

вул. Дубовика, 1 - 57;

вул. Житомирська, 274 - 284;

вул. Чернігівська, 350 - 423Б;

вул. 230-ї Стрілецької Дивізії, 49 -96.

Індустріальний район:

вул. Королевої, 3-17;

вул. Калнишевського, 27 27а.

Самарський район:

вул. Халхінгольська;

вул. Ржана;

вул. Сергія Кульчицького, 2-74, 1-39;

вул. Домодєдовська, 19-117,20-128;

вул. Підгірна, 51-121,44-104;

вул. Польова, 1-19,2-62, 21-79,64-118а;

вул. Чаплинська, 209 -263,142-216, 387-265,218-290;

вул. Каширська, 5-27,18-38;

вул. Гречко, 41-119,76-106;

вул. Полісадна.

Центральний район:

вул. Антоновича, 4,6,12б;

просп. Поля, 11а, 13.

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