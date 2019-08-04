У Дніпрі обіцяють випадання п'ятимісячної норми опадів за добу

У Дніпрі обіцяють випадання п'ятимісячної норми опадів протягом неділі, 4 серпня.
Такі можуть бути результати циклону, що дійшов до Дніпра, повідомляють у пресслужбі Дніпровської міської ради.
Україна Нова
"На Дніпро насувається негода. Так, на 4 серпня в місті прогнозується випадання п'ятимісячної норми опадів", - сказано у відповідному повідомленні.
Дану інформацію також опублікував на своїй сторінці Facebook мер міста Борис Філатов.
У Дніпро прийшов циклон
Facebook Бориса Філатова
Він закликав жителів Дніпра убезпечити себе і своє майно на час негоди, зокрема, переставити автомобілі, зміцнити навіси, перемістити на височину цінні речі, зарядити мобільні телефони.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі терміново оголосили штормове попередження.
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