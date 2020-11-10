У Дніпрі обговорили проєкт реконструкції скверу на розі вул. Калинової та Образцова

У Дніпрі фінальне обговорення проєкту реконструкції скверу на розі вул. Калинової та Образцова провели разом із місцевими мешканцями, щоб максимально врахувати їхні побажання та пропозиції.

У результаті – у сквері зроблять сучасний благоустрій території, додаткове озеленення, зону відпочинку, дитячу зону, а також облаштують сценічний майданчик для проведення різних розважальних творчих заходів. Після погодження проєктантами буде остаточно розв'язано можливість облаштування у сквері скейт-зони, фонтану, кінотеатру.

"За дорученням міського голови Бориса Філатова і з ініціативи самих мешканців вул. Калинової та Образцова ми зустрілися для фінального обговорення проєкту реконструкції скверу. Для нас головне завдання – максимально врахувати їхні побажання, адже саме місцевим видніше, яким має бути сквер. Під час дискусії мешканці запропонували облаштувати дитячий майданчик і скейт-зону, але ці два об’єкти не сумісні поруч, тому вже проєктанти остаточно скажуть, чи можливо це реалізувати в локаціях поруч. Наприклад, неподалік скверу є територія, де ми зможемо в майбутньому зробити мініскейт-парк. Також зробили акцент на зоні променаду. Мешканці запропонували її додатково озеленити. Окрім того, серед важливого – облаштування зони зі сценою, де можна буде проводити різні творчі заходи", – розповів депутат міськради Сергій Пустовий.

Зі свого боку, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови та його заступників Антон Андрієнко зазначив: "Незабаром буде проведено тендер на обрання підрядної організації, яка безпосередньо робитиме проєкт реконструкції скверу. Саме тому важливим було всі деталі попередньо обговорити з місцевими мешканцями, врахувати їхню думку. Загалом зараз йдемо за принципом – робити якомога більше зон відпочинку в різних районах міста".

За словами головного архітектора Дніпра Дмитра Волика, цей проєкт реалізовуватиметься за сучасними урбаністичними тенденціями в активній співпраці з місцевими мешканцями: "У пріоритет ставимо не стільки саму реконструкцію, скільки результат спільної роботи, щоб вона вийшла комплексною, професійною. Але водночас, щоб не лише архітектори висловили свою думку, а й обов’язково мешканці мікрорайону, щоб урешті був результат, необхідний їм – рекреаційна зона із сучасним благоустроєм і зонами для дозвілля й відпочинку".

Дніпрянка Євгенія Мальцева очолює групу "Калинова-Дніпро" у соціальній мережі "Фейсбук". Вона мешкає поруч зі сквером.

"З нами, мешканцями, представники міської влади вже зустрічалися раніше, презентували ескізи, яким може бути сквер після реконструкції. Тоді ми домовилися про наступну зустріч для обговорення вже наших пропозицій. Слова дотримали, й зараз таке фінальне обговорення проєкту реконструкції відбулося. Головне – нас почули і врахували побажання. Так і має бути, адже такі об’єкти й робляться для жителів", – додала Євгенія Мальцева.