У Дніпрі Новий міст взяли штурмом: що сталося

У понеділок, 2 вересня, в Дніпрі натовп людей всупереч забороні пішки пішлов на лівий берег через Новий міст.

Група людей з 30-40 чоловік самостійно пересунула захисний паркан і попрямувала у бік Лівого берега. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі люди всупереч забороні пішли на Новий міст Донпрес

Як стало відомо, дніпряни збунтувалися через велику чергу на річкове таксі. Стомлених очікуванням пасажирів відправили їхати через Старий міст, проте він стояв в пробках. Серед "бунтарів" були сім'ї з маленькими дітьми.

Нагадаємо, що до 14 вересня рух по Центральному мосту повністю перекрили у зв'язку з плановими технологічними роботами підвищеної небезпеки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Харкові обвалився автомобільний міст. Частина автомобільного моста обрушилася на ділянці кільцевої дороги від авторинку в напрямку селища Пісочин.

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