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3 вересня • оновлено в 08:42
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У Дніпрі Новий міст взяли штурмом: що сталося

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У понеділок, 2 вересня, в Дніпрі натовп людей всупереч забороні пішки пішлов на лівий берег через Новий міст.

Група людей з 30-40 чоловік самостійно пересунула захисний паркан і попрямувала у бік Лівого берега. Про це повідомляє Інформатор.

У Дніпрі люди всупереч забороні пішли на Новий міст

У Дніпрі люди всупереч забороні пішли на Новий міст

Донпрес

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Новий міст у Дніпрі перекриють на місяць: що сталося

Як стало відомо, дніпряни збунтувалися через велику чергу на річкове таксі. Стомлених очікуванням пасажирів відправили їхати через Старий міст, проте він стояв в пробках. Серед "бунтарів" були сім'ї з маленькими дітьми.

Нагадаємо, що до 14 вересня рух по Центральному мосту повністю перекрили у зв'язку з плановими технологічними роботами підвищеної небезпеки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Харкові обвалився автомобільний міст. Частина автомобільного моста обрушилася на ділянці кільцевої дороги від авторинку в напрямку селища Пісочин.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Новий міст у Дніпрі ремонт і будівництво доріг дороги
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