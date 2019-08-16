У Дніпрі Новий міст відкриватимуть по годинах: розклад

У Дніпрі з 17 серпня Новий міст відкриють для пішоходів і велосипедистів.

Як повідомили в пресслужбі Дніпровської міської ради, міст буде відкритий тільки в години пік.

Новий міст у Дніпрі

Так, рух буде дозволено вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері - з 16:00 до 20:00.

Відзначимо, що по Дніпру з 7:00 до 20:00 курсують безкоштовні річкові трамваї. Катери відправляються від вул. Малиновського, йдуть до Січеславської Набережної і навпаки.

З 7:00 до 10:00 курсують 4 річкові трамваї (інтервал 8-10 хвилин), з 10:00 до 17:00 - 2 катери (інтервал 20-30 хвилин), з 17:00 до 20:00 - 4 річкові трамваї (інтервал 8-10 хвилин).

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!