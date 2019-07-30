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У Дніпрі Новий міст перекриють для пішоходів і велосипедистів: назвали терміни

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У Дніпрі на Новому мосту перекриють рух для пішоходів і велосипедистів на три дні.

Це пов'язано з тим, що на переправі будуть проводитися роботи з використанням небезпечних для здоров'я речовин, повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

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Новий міст у Дніпрі

Новий міст у Дніпрі

Так, другого серпня з 8:00 до п'ятого серпня 6:00 рух на Новому мосту для пішоходів і велосипедистів буде заборонений.

У мерії нагадали, що в Дніпрі з 7:00 до 20:00 курсують безкоштовні річкові трамваї. Катери відправляються від вул. Малиновського, йдуть на Січеславську Набережну і навпаки. З 7:00 до 10:00 курсують 4 річкові трамваї (інтервал 8-10 хвилин), з 10:00 до 17:00 - 2 катери з інтервалом 20-30 хвилин, з 17:00 до 20:00 - 4 річкові трамваї (інтервал 8-10 хвилин).

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше:

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро Новий міст у Дніпрі
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