У Дніпрі не ходитимуть тролейбуси: названі терміни

У День Незалежності, 24 серпня, в Дніпрі тимчасово припинять роботу тролейбуси.

Це пов'язано з проведенням святкових заходів, повідомили в КП "Дніпровський електротранспорт".

Тролейбуси в Дніпрі Вікіпедія

Так, відбудуться наступні зміни в роботі тролейбусів:

з 8:00 до 13:30 тимчасово призупиняє роботу тролейбусний маршрут №12 по вул. Січеславській Набережній;

з 9:00 до 10:00 тимчасово не працюватимуть тролейбусні маршрути № 1, 5, "кільце А" по проспекту Дмитра Яворницького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на День незалежності перекриють центр Дніпра і змінять маршрути автобусів: подробиці.

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