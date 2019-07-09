У Дніпрі не ходитимуть тролейбуси через концерт "Океан Ельзи" 9 липня

9 липня в Дніпрі тролейбусний маршрут № 12 буде працювати до 18:00.
Тимчасові зміни в графіку пов'язані з проведенням безкоштовного концерту групи "Океан Ельзи" на Фестивальному причалі. Про це повідомили на сайті комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт".
У Дніпрі зміниться графік руху тролейбусів №12
Днепр Час
Як повідомляв OBOZREVATEL 9 липня Дніпрі буде перекрито рух Січеславською набережною. Рух буде обмежено від вулиці 6-ї Стрілецької дивізії і до цирку.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!