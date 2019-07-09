У Дніпрі не ходитимуть тролейбуси через концерт "Океан Ельзи" 9 липня

9 липня в Дніпрі тролейбусний маршрут № 12 буде працювати до 18:00.

Тимчасові зміни в графіку пов'язані з проведенням безкоштовного концерту групи "Океан Ельзи" на Фестивальному причалі. Про це повідомили на сайті комунального підприємства "Дніпровський електротранспорт".

У Дніпрі зміниться графік руху тролейбусів №12 Днепр Час

Як повідомляв OBOZREVATEL 9 липня Дніпрі буде перекрито рух Січеславською набережною. Рух буде обмежено від вулиці 6-ї Стрілецької дивізії і до цирку.

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