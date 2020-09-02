У Дніпрі натовп взяв штурмом секонд-хенд. Відео

У середу, 2 вересня, в Дніпрі місцеві жителі штурмували секонд-хенд, який знаходиться на вулиці Титова.

На вході до магазину утворилася тиснява. Відео з місця інциденту, зняте очевидцями, опублікували в Telegram-каналі "Х***вий Дніпро".

Великий наплив покупців пов'язаний з оновленням асортименту. Для безпеки відвідувачів біля дверей встановили огорожу, проте натовп ледь не зніс незакріплену металеву конструкцію. Варто відзначити, що містяни хоч і не дотримувалися безпечної дистанції, але були в масках.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі собака покусав обличчя маленької дівчинки.

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