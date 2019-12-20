У Дніпрі нагородили юного героя, який врятував дітей від вибуху. Фото

У Дніпрі нагородили 16-річного хлопця, який врятував життя п'ятьом дітям при вибуху в селі Пашена Балка Дніпропетровської області.

У липні 2019 року Олександра Гаркуша побачив, що діти грають з гранатою в пісочниці і спробував викинути снаряд. Однак він вибухнув у нього в руках, передає пресслужба Дніпропетровської обласної ради.

Хлопчик отримав важкі поранення, переніс три клінічні смерті і три операції. Зараз хлопцю дали інвалідність.

Герою, який врятував дітей від трагічних наслідків, вручили пам'ятний годинник від голови обласної ради.

Олександр Гаркуша Інформатор

Юний герой Пресслужба Дніпропетровської обласної ради

Як писав OBOZREVATEL :

У селі Пашена Балка Дніпропетровської області шестеро дітей отримали травми в результаті вибуху на дитячому майданчику.

Двоє з шістьох дітей, які постраждали від вибуху знаходяться у важкому стані. Одному з них 5 років, іншому – 16

Троє з потерпілих від вибуху гранати в селі Пашена Балка Дніпропетровської області виявилися дітьми колишніх бійців АТО.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!