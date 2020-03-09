Головна Новини
9 березня • оновлено в 17:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

У Дніпрі надзвичайники врятували котика з шестиметрового колодязя. Милі фото

607
Читати матеріал російською

У неділю, 8 березня, рятувальники дістали кота, який впав у шестиметровий колодязь.

Повідомлення до служби порятунку "101" надійшло від господині пухнастого. На місце події відразу виїхали пожежні, повідомили на сайті Головного управління з надзвичайних ситуацій.

Так, за допомогою рятувальної мотузки один з чоловіків спустився на дно колодязя і дістав кота на поверхню. Чотирилапий був врятований і перебуває в безпеці.

Порятунок кота в Дніпрі

Порятунок кота в Дніпрі

Сайт ДСНС

Порятунок кота в Дніпрі

Порятунок кота в Дніпрі

Сайт ДСНС

Порятунок кота в Дніпрі

Порятунок кота в Дніпрі

Сайт ДСНС

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі рятувальники витягли з пожежі маленьку сову.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
порятунок кіт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги