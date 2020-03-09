У Дніпрі надзвичайники врятували котика з шестиметрового колодязя. Милі фото

У неділю, 8 березня, рятувальники дістали кота, який впав у шестиметровий колодязь.

Повідомлення до служби порятунку "101" надійшло від господині пухнастого. На місце події відразу виїхали пожежні, повідомили на сайті Головного управління з надзвичайних ситуацій.

Так, за допомогою рятувальної мотузки один з чоловіків спустився на дно колодязя і дістав кота на поверхню. Чотирилапий був врятований і перебуває в безпеці.

Порятунок кота в Дніпрі Сайт ДСНС

Порятунок кота в Дніпрі Сайт ДСНС

Порятунок кота в Дніпрі Сайт ДСНС

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі рятувальники витягли з пожежі маленьку сову.

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