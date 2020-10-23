У Дніпрі на житловому масиві Тополя з’явився сучасний мініфутбольний майданчик

У Дніпрі в навчально-виховному комплексі №137, що на вулиці Комбрига Петрова, 29, з’явився єдиний на житловому масиві Тополя сучасний мініфутбольний майданчик для навчально-тренувальних занять.

Як розповів виконувач обов’язків начальника відділу технічного нагляду департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Аджимян, раніше тут був майданчик із гравієм і піском, на якому було важко грати дітям (щоб подивитися фото, проскрольте сторінку донизу).

"Тепер це цілий спортивний комплекс, який поєднує футбольне, волейбольне поле, бігові доріжки, а також яму з піском для стрибків. Це комплекс для фізичного розвитку дітей, які навчаються в цьому закладі. Роботи виконано якісно, і водночас застосовано якісні матеріали. На доріжках застосовується спеціальне покриття. Для безпеки школярів по всьому периметру школи встановлено новий паркан. Передбачено в’їзди для спеціального транспорту", – зауважив Аджимян.

Директорка навчально-виховного комплексу №137 "Ліцей-загальноосвітній навчальний заклад" Ірина Гайдар зазначила, що в їхньому закладі навчаються 1267 учнів, і для них спортивний майданчик дуже важливий: "Це унікальна споруда, бо це повноцінний стадіон – єдиний на весь житловий масив. Для нас майданчик був нагальною потребою. Раніше стан старого стадіону загрожував безпеці дітей, що тренуються. Тепер ми маємо надсучасну спортивну споруду, яка дасть змогу розвиватися нашим дітям. Також це дасть змогу приймати в себе на полі спортивні змагання".

Учень навчально-виховного комплексу Ілля Лебедин із радістю грає на новому футбольному полі: "Воно дуже гарне, і мені дуже подобається газон. Я раніше по такому не бігав".

Антон Волошин не вчиться в цьому закладі, але він також у захваті від стадіону і ходить грати на ньому зі своїми друзями: "Він гарний і зручний для занять спортом. Тут раніше взагалі нічого не було, а зараз і газонна травка, і ворота, і доріжки, і сітка для безпеки".

Зазначимо, що цього року відновлено шість футбольних майданчиків на території навчальних закладів міста. Окрім того, в межах трирічного плану виконання капітальних ремонтів заплановано зробити їх ще у 32-33 навчальних закладах. Перелік закладів узгоджено батьківськими та педагогічними радами. На 2021-й вже розроблено проєкти на виконання робіт.