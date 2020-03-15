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15 березня • оновлено в 14:23
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Ігор Кравченко

У Дніпрі на вокзалі з'явився ізолятор для людей з підозрою на коронавірус

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На дніпровському вокзалі обладнали ізолятор з окремим входом для пасажирів, у яких запідозрили коронавірус.

Ізолятор обладнаний усіма необхідними засобами індивідуального захисту, повідомляє Dnipro TV.

Також на вокзалі щогодини лунає голосове повідомлення з порадами, як запобігти поширенню коронавируса. А в аеропрту Дніпра тепловізорами і безконтактними термометрами перевіряють пасажирів, які прилетіли з інших країн.

На вокзалі з'явився спеціальний ізолятор

На вокзалі з'явився спеціальний ізолятор

Dnipro TV

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі в поліцію зателефонував стурбований чоловік. Він скаржився на дії медиків, які вигнали його з поліклініки і не захотіли перевірити його на коронавірус.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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