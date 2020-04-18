У Дніпрі на в'їздах встановлюють карантинні контрольно-пропускні пункти. Фото

У суботу, 18 квітня, в Дніпрі міська влада на час карантину встановлює КПП. Всі блокпости будуть безпосередньо на території міста.

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Для КПП змонтували тимчасові споруди, провели електрику, поруч встановили бар'єрну огорожу та попереджувальні знаки. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

"Відтепер всі контрольно-пропускні пункти будуть безпосередньо на території міста під керівництвом Дніпровської міської ради. Працівників муніципальної охорони, поліції і Нацгвардії, які чергуватимуть на КПП, забезпечать усім необхідним, у тому числі питною водою і триразовим харчуванням", - повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

У Дніпрі встановлюють карантинні контрольно-пропускні пункти Пресслужба міськради Дніпра

У Дніпрі встановлюють карантинні контрольно-пропускні пункти Пресслужба міськради Дніпра

Також він повідомив, що поліцейські на КПП будуть вимірювати температуру у тих, хто в'їжджає в місто. Якщо вона буде вищою за норму, то будуть викликати медиків. Лікарі вирішуватимуть, госпіталізувати чи цих людей.

Як заявили в міськраді, такі заходи пов'язані з необхідністю дотримання епідеміологічного контролю.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі натовп парафіян зібралися у церкві, порушивши карантин. На місце викликали поліцію.