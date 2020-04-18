Головна Новини
18 квітня • оновлено в 14:10
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Ігор Кравченко

У Дніпрі на в'їздах встановлюють карантинні контрольно-пропускні пункти. Фото

595
Читати матеріал російською

У суботу, 18 квітня, в Дніпрі міська влада на час карантину встановлює КПП. Всі блокпости будуть безпосередньо на території міста.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Для КПП змонтували тимчасові споруди, провели електрику, поруч встановили бар'єрну огорожу та попереджувальні знаки. Про це повідомили в пресслужбі міськради Дніпра.

"Відтепер всі контрольно-пропускні пункти будуть безпосередньо на території міста під керівництвом Дніпровської міської ради. Працівників муніципальної охорони, поліції і Нацгвардії, які чергуватимуть на КПП, забезпечать усім необхідним, у тому числі питною водою і триразовим харчуванням", - повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

У Дніпрі встановлюють карантинні контрольно-пропускні пункти

У Дніпрі встановлюють карантинні контрольно-пропускні пункти

Пресслужба міськради Дніпра

У Дніпрі встановлюють карантинні контрольно-пропускні пункти

У Дніпрі встановлюють карантинні контрольно-пропускні пункти

Пресслужба міськради Дніпра

Також він повідомив, що поліцейські на КПП будуть вимірювати температуру у тих, хто в'їжджає в місто. Якщо вона буде вищою за норму, то будуть викликати медиків. Лікарі вирішуватимуть, госпіталізувати чи цих людей.

Як заявили в міськраді, такі заходи пов'язані з необхідністю дотримання епідеміологічного контролю.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі натовп парафіян зібралися у церкві, порушивши карантин. На місце викликали поліцію.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Життя міста

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 5106.

    Вилікувалися: 275. Померли: 133.

  • У світі захворіли більше 2,2 мільйонів осіб, загинули – понад 150 тисяч.

  • У США знайшли ефективні нові ліки проти COVID-19.

  • Польща вирішила вийти з карантину: що дозволять в першу чергу.

  • Зеленський попередив, що 10% всього населення України можуть захворіти COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги