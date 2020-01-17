У Дніпрі на вихідних перекриють рух по центральному проспекту: названа причина

У Дніпрі 18 та 19 січня з 7:00 до 19:00 перекриють рух по проспекту Яворницького в районі будинку №24.

Рух транспорту буде недоступний по парній стороні проспекту, повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міськради.

Перекриття проспекту в Дніпрі 112 Україна

Перекриття пов'язане з монтажем портального крана, необхідного для будівництва метрополітену.

Так, трамвай №1 буде їздити за наступним маршрутом:

ж/д вокзал - пр. Яворницького - ЦУМ.

Трамвай №1 (7) буде їздити по такому маршруту:

ж/д вокзал - вул. Шмідта - пр. Пушкіна - Транспортний університет.

Перекриття проспекту в Дніпрі Facebook Івана Васючкова

Тролейбусні маршрути №1 і кільце Б на час перекриття працювати не будуть.

Васючков зазначив, що автобусний пасажирський транспорт (маршрути 87Б, 101А, 118, 124А, 146Б, 157А) у напрямку від Танка в сторону центру будуть об'їжджати по пл. Соборній - пл. Шевченко - вул. Вернадського - пр. Яворницького.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Павлограді працівники комунальної служби знищили надгробки на місцевому кладовищі. Так, вони проводили спил дерев, і після цього зруйнували могили покійних.

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