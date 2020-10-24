У Дніпрі на цілий день відключать воду: адреси

У вівторок, 27 жовтня, кілька вулиць Дніпра залишаться без водопостачання.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водогоні, повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Води не буде з 10:00 до 23:00 за наступними адресами:

вул. Марії Лисиченко, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

пер. Крушельницької, 1, 2, 4, 6, 6А, 8, 10 (середня загальноосвітня школа №131);

вул. Терещенківська, 2, 4, 6 (дитячий садок №22), 8, 10, 12, 14, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Донецьке шосе, 114, 116, 118 (багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр №9), 120, 122, 124, 126 (дитячий садок №206);

вул. Березинська, 23, 25, 27.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Дніпрі "Хатіко" вже кілька місяців шукає померлу господарку. Жінка пішла з життя під час прогулянки з собакою.