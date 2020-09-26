У Дніпрі на цілий день відключать воду: адреси
У Дніпрі у вівторок, 29 вересня, на кількох вулицях відключать водопостачання. Води не буде цілий день.
Відключення пов'язане з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Про це повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".
Води не буде з 2:00 до 19:00 за наступними адресами:
вул. Стахановців, 2 (дитячий навчальний заклад № 334);
вул. Волоколамська, 12 (середня загальноосвітня школа № 18);
вул. Саранська, 6 (спеціальна школа № 12);
вул. Каляєва, 76 (середня загальноосвітня школа № 68);
вул. Вітчизняна, 93 (школа);
вул. Вітчизняна;
вул. Каляєва;
вул. Індустріальна;
вул. Манкевича;
вул. Весела;
вул. Михайлова;
вул. Артюшенка;
вул. Саранська;
вул. Крюкова;
вул. Івна Сокульського;
пров. Таврійський;
вул. Передова;
вул. Придніпровська;
вул. Роздільна;
вул. Кільцева;
вул. Тургенєва;
вул. Волоколамська;
вул. Делегатська;
вул. Солончакова;
вул. Швидкісна;
вул. Новочеркаська;
вул. Варварівська;
вул. Гагринська;
вул. Грінченка;
вул. Богомаза;
вул. Спартака;
вул. Мольєра;
вул. Лебедєва-Кумача;
вул. Декабристів;
вул. Ризька;
вул. Лозова.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі частина шахтарів припинила підземний протест. На поверхню піднялися працівники трьох шахт.