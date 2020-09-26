У Дніпрі на цілий день відключать воду: адреси

Софія Закревська Життя міста 16:15, 26.09.2020

У Дніпрі у вівторок, 29 вересня, на кількох вулицях відключать водопостачання. Води не буде цілий день.

Відключення пов'язане з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Про це повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Води не буде з 2:00 до 19:00 за наступними адресами:

  • вул. Стахановців, 2 (дитячий навчальний заклад № 334);

  • вул. Волоколамська, 12 (середня загальноосвітня школа № 18);

  • вул. Саранська, 6 (спеціальна школа № 12);

  • вул. Каляєва, 76 (середня загальноосвітня школа № 68);

  • вул. Вітчизняна, 93 (школа);

  • вул. Вітчизняна;

  • вул. Каляєва;

  • вул. Індустріальна;

  • вул. Манкевича;

  • вул. Весела;

  • вул. Михайлова;

  • вул. Артюшенка;

  • вул. Саранська;

  • вул. Крюкова;

  • вул. Івна Сокульського;

  • пров. Таврійський;

  • вул. Передова;

  • вул. Придніпровська;

  • вул. Роздільна;

  • вул. Кільцева;

  • вул. Тургенєва;

  • вул. Волоколамська;

  • вул. Делегатська;

  • вул. Солончакова;

  • вул. Швидкісна;

  • вул. Новочеркаська;

  • вул. Варварівська;

  • вул. Гагринська;

  • вул. Грінченка;

  • вул. Богомаза;

  • вул. Спартака;

  • вул. Мольєра;

  • вул. Лебедєва-Кумача;

  • вул. Декабристів;

  • вул. Ризька;

  • вул. Лозова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі частина шахтарів припинила підземний протест. На поверхню піднялися працівники трьох шахт.

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