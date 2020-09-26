У Дніпрі на цілий день відключать воду: адреси

У Дніпрі у вівторок, 29 вересня, на кількох вулицях відключать водопостачання. Води не буде цілий день.

Відключення пов'язане з проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Про це повідомили в пресслужбі КП "Дніпроводоканал".

Води не буде з 2:00 до 19:00 за наступними адресами:

вул. Стахановців, 2 (дитячий навчальний заклад № 334);

вул. Волоколамська, 12 (середня загальноосвітня школа № 18);

вул. Саранська, 6 (спеціальна школа № 12);

вул. Каляєва, 76 (середня загальноосвітня школа № 68);

вул. Вітчизняна, 93 (школа);

вул. Вітчизняна;

вул. Каляєва;

вул. Індустріальна;

вул. Манкевича;

вул. Весела;

вул. Михайлова;

вул. Артюшенка;

вул. Саранська;

вул. Крюкова;

вул. Івна Сокульського;

пров. Таврійський;

вул. Передова;

вул. Придніпровська;

вул. Роздільна;

вул. Кільцева;

вул. Тургенєва;

вул. Волоколамська;

вул. Делегатська;

вул. Солончакова;

вул. Швидкісна;

вул. Новочеркаська;

вул. Варварівська;

вул. Гагринська;

вул. Грінченка;

вул. Богомаза;

вул. Спартака;

вул. Мольєра;

вул. Лебедєва-Кумача;

вул. Декабристів;

вул. Ризька;

вул. Лозова.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі частина шахтарів припинила підземний протест. На поверхню піднялися працівники трьох шахт.