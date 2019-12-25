У Дніпрі на цілий день відключать світло: список адрес

У Дніпрі 26 грудня в декількох районах не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на контактних мережах, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Час Пік

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

вул. Велика Діївська 224-288;

вул. Таганська 1-11, 10-22;

вул. Власенко 1-39, 2-34;

вул. Муссорського 1-39, 2-34;

вул. Велика Діївська 222, 241, 263;

вул. Квіткова 2-38, 3-43;

вул. Вільямса 45-93, 68-88;

вул. Заливна 1, 2-4, 3а;

вул. Короленка 1-21, 2-26;

вул. Дніпросталівська 2, 7-55, 8-62;

вул. Вільямса 27-43, 38-66;

вул. Макарова 62, 62а, 72-100, 73-105а;

вул. Погоріла, 10-72, 3-59, 78а;

вул. Ф.Гафурової, 14,16;

вул. Бардадима, 48-60, 31-67, 75-133, 78-118, 76а;

вул. Корсунська, 1-5, 2-18, 90-94;

вул. Старобазарний, 71-79, 26-40;

вул. Барвінок, 1-27, 66-98;

вул. Фортечна, 98-1068, 97-111;

вул. Алеутська 12;

вул. Тарана, 9-41, 6-28;

вул. Річкова, 1-29, 2-22;

вул. Вереснева, 4-12, 1-5;

вул. Набережна Заводська, 45;

вул. Гранітна, 13;

вул. Коробова 29А;

бул. Рубіновий 12,18.

Соборний район:

вул. Чекмарьова 7;

вул. Героїв Крут 8, 10, 12, 14;

вул. Бригадна 11;

пр.Гагаріна 3;

вул.О.Гончара 11-21,28-30;

вул.Чернишевського 14-24.

Шевченківський район:

вул. Січових Стрільців 21-31,22-32;

вул.Святослава Хороброго 13-15;

вул. Тополина 1, 1а, 5, 7, 7а, 9, 11, 22;

вул. Авіаторів, 1, 1 ч, 9, 11, 13;

вул.Херсонська, 1, 2-4, 5;

просп.Пушкіна, 1, 3, 5;

вул.Ушинського, 2.

Самарський район:

вул. Немировича-Данченко;

вул. Лівобережна;

вул. Череповецька;

вул. Педагогічна;

вул. Адмірала Макарова.

Центральний район:

просп.Пушкіна, 11;

просп. Б.Хмельницького, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14.

Амур-Нижньодніпровський район:

вул.Широка 80-112, 73-173,44-76,75-173;

пров.Широкий 1-21,2-18-20;

пров.Снайперський 8-24,2а;

вул.Шефська 51-57,50- 62,49;

вул. Ковпака 1-15;

вул.Грінченко 393-459,338-384;

вул.Чернігівська 81;

вул. Новгород-Сіверська 2;

вул.Петрозаводська 191-215А, 184-206А;

вул.Онежська 225,227;

вул.Кемеровська 1-31;

вул.Чернігівська 58 -88,25,31-105;

вул.Кольчугіна 1-5,7 / 1;

вул.Прянічнікова 1;

вул.Чернігівська 4-54,25,31-73;

вул.Моторна 206-296,159-229;

вул.Мохова 108-126;

пров.Моховий 5,10,12;

вул.Рабкоровська 70Д, 72б, 72р, 35-73,26-106;

вул.Передова 599-603-669;

вул.Белгородська 21;

вул.Східна 9-69,5б, 7б, 8-34;

вул.Передова 563-593;

вул.Петриківська 1-13,2-32;

вул.Передова 686-716а-714;

вул.Передова 716-798, 661;

вул.Петриківська 85,93-101;

вул.Мохова 234,238;

вул.Рабкоровська 105в-129, 166а-194;

вул.Новоставкова 2-66;

пров.Новоставковий 26;

вул.Передова 671;

вул.Мохова 60-30,35-75,75а;

вул.Рабкоровська 13-25;

ул.Резервная 15-31,12-42;

вул.Мохова70-86,62,64,68,97а;

вул.Рабкоровська 27 -31а;

вул.Мохова 77-95-97;

пров.Шпаковий 20-30;

вул.Гіляровського 44-74; 37; 43-71; 77; 81,128-168,111-141,157,163;

вул.Бережна 55а-83,30-46;

вул.Обласна 53-59,18-24;

вул.Попудренко 11-17, 71,12-50-60,73-85,74-84;

вул.Казахстанська 197-261,214-264;

вул.Мінусінська 321-339,253-319,304-362;

вул.Невського 38-40, 41;

вул.Чітінська 59- 61-89,120-150,45-57,68-118;

вул.Моторна 70-112,55-57;

вул.Казахстанська 9-71,28-88;

пров.Окопний 1-23,2-36;

пров.Мінусінський 60-68;

вул.Казахстанська 73-141,90-146;

пров. Визволення 62-64;

вул.Гуртова 7-31356-78;

пров. Гуртовий 9а, б, в, г, 11а, б, в, г;

вул.Передова 461-471;

вул.Передова 618;

вул.Передова 548-550-668,475-561;

вул. Кубанська, 1-19, 2-58, 25-75;

вул. Вітряна, 1-83, 2-80, 91-105;

Індустріальний район:

вул. Калнишевського, 45а, 47, 47а;

вул. Хмельницького, 27;

вул.Батумська, 34-50;

вул. Калнишевського, 5, 7, 9, 11 а.

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