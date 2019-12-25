У Дніпрі на цілий день відключать світло: список адрес

У Дніпрі 26 грудня в декількох районах не буде електрики.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт на контактних мережах, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Час Пік
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
вул. Велика Діївська 224-288;
вул. Таганська 1-11, 10-22;
вул. Власенко 1-39, 2-34;
вул. Муссорського 1-39, 2-34;
вул. Велика Діївська 222, 241, 263;
вул. Квіткова 2-38, 3-43;
вул. Вільямса 45-93, 68-88;
вул. Заливна 1, 2-4, 3а;
вул. Короленка 1-21, 2-26;
вул. Дніпросталівська 2, 7-55, 8-62;
вул. Вільямса 27-43, 38-66;
вул. Макарова 62, 62а, 72-100, 73-105а;
вул. Погоріла, 10-72, 3-59, 78а;
вул. Ф.Гафурової, 14,16;
вул. Бардадима, 48-60, 31-67, 75-133, 78-118, 76а;
вул. Корсунська, 1-5, 2-18, 90-94;
вул. Старобазарний, 71-79, 26-40;
вул. Барвінок, 1-27, 66-98;
вул. Фортечна, 98-1068, 97-111;
вул. Алеутська 12;
вул. Тарана, 9-41, 6-28;
вул. Річкова, 1-29, 2-22;
вул. Вереснева, 4-12, 1-5;
вул. Набережна Заводська, 45;
вул. Гранітна, 13;
вул. Коробова 29А;
бул. Рубіновий 12,18.
Соборний район:
вул. Чекмарьова 7;
вул. Героїв Крут 8, 10, 12, 14;
вул. Бригадна 11;
пр.Гагаріна 3;
вул.О.Гончара 11-21,28-30;
вул.Чернишевського 14-24.
Шевченківський район:
вул. Січових Стрільців 21-31,22-32;
вул.Святослава Хороброго 13-15;
вул. Тополина 1, 1а, 5, 7, 7а, 9, 11, 22;
вул. Авіаторів, 1, 1 ч, 9, 11, 13;
вул.Херсонська, 1, 2-4, 5;
просп.Пушкіна, 1, 3, 5;
вул.Ушинського, 2.
Самарський район:
вул. Немировича-Данченко;
вул. Лівобережна;
вул. Череповецька;
вул. Педагогічна;
вул. Адмірала Макарова.
Центральний район:
просп.Пушкіна, 11;
просп. Б.Хмельницького, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 12в, 14.
Амур-Нижньодніпровський район:
вул.Широка 80-112, 73-173,44-76,75-173;
пров.Широкий 1-21,2-18-20;
пров.Снайперський 8-24,2а;
вул.Шефська 51-57,50- 62,49;
вул. Ковпака 1-15;
вул.Грінченко 393-459,338-384;
вул.Чернігівська 81;
вул. Новгород-Сіверська 2;
вул.Петрозаводська 191-215А, 184-206А;
вул.Онежська 225,227;
вул.Кемеровська 1-31;
вул.Чернігівська 58 -88,25,31-105;
вул.Кольчугіна 1-5,7 / 1;
вул.Прянічнікова 1;
вул.Чернігівська 4-54,25,31-73;
вул.Моторна 206-296,159-229;
вул.Мохова 108-126;
пров.Моховий 5,10,12;
вул.Рабкоровська 70Д, 72б, 72р, 35-73,26-106;
вул.Передова 599-603-669;
вул.Белгородська 21;
вул.Східна 9-69,5б, 7б, 8-34;
вул.Передова 563-593;
вул.Петриківська 1-13,2-32;
вул.Передова 686-716а-714;
вул.Передова 716-798, 661;
вул.Петриківська 85,93-101;
вул.Мохова 234,238;
вул.Рабкоровська 105в-129, 166а-194;
вул.Новоставкова 2-66;
пров.Новоставковий 26;
вул.Передова 671;
вул.Мохова 60-30,35-75,75а;
вул.Рабкоровська 13-25;
ул.Резервная 15-31,12-42;
вул.Мохова70-86,62,64,68,97а;
вул.Рабкоровська 27 -31а;
вул.Мохова 77-95-97;
пров.Шпаковий 20-30;
вул.Гіляровського 44-74; 37; 43-71; 77; 81,128-168,111-141,157,163;
вул.Бережна 55а-83,30-46;
вул.Обласна 53-59,18-24;
вул.Попудренко 11-17, 71,12-50-60,73-85,74-84;
вул.Казахстанська 197-261,214-264;
вул.Мінусінська 321-339,253-319,304-362;
вул.Невського 38-40, 41;
вул.Чітінська 59- 61-89,120-150,45-57,68-118;
вул.Моторна 70-112,55-57;
вул.Казахстанська 9-71,28-88;
пров.Окопний 1-23,2-36;
пров.Мінусінський 60-68;
вул.Казахстанська 73-141,90-146;
пров. Визволення 62-64;
вул.Гуртова 7-31356-78;
пров. Гуртовий 9а, б, в, г, 11а, б, в, г;
вул.Передова 461-471;
вул.Передова 618;
вул.Передова 548-550-668,475-561;
вул. Кубанська, 1-19, 2-58, 25-75;
вул. Вітряна, 1-83, 2-80, 91-105;
Індустріальний район:
вул. Калнишевського, 45а, 47, 47а;
вул. Хмельницького, 27;
вул.Батумська, 34-50;
вул. Калнишевського, 5, 7, 9, 11 а.
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