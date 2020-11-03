У Дніпрі на прибудинкових територіях житлових будинків продовжують висаджувати нові дерева

20 жовтня в Дніпрі на прибудинковій території будинку №45, що на проспекті Героїв, висадили дерева в рамках міської комплексної програми з озеленення міста, яку ініціював міський голова Борис Філатов.

"Комплексна програма з озеленення міста продовжується, доки дозволяє погода. Наразі ми передали на баланс керівної компанії десять дерев, які вони сьогодні висадили в цьому подвір’ї. Дерева – це легені міста, і тому важливо висаджувати нові саджанці. Це додає фарб та краси нашому місту. Враховуючи, що ми живемо в промисловому місті, це ще і запорука більш свіжого повітря. Чим більше дерев, тим краще", - розповів інспектор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Єгор Худяков.

Директор обслуговувальної компанії "К.О.Д" Максим Дегтяренко розповів, що перед тим, як висаджувати дерева, вони спілкувалися з місцевими мешканцями. Саме вони обрали липи та місце для їх посадки.

"Наші співробітники висадили липи, і надалі за ними доглядатимуть місцеві мешканці. Якщо їм буде необхідна наша допомога по догляду, то ми обов’язково долучимося. Взагалі дерева ми розподіляли по різних дворах згідно з отриманими заявками від дніпрян. Усі саджанці гарні, з закритою кореневою системою, легко адаптуються під наші кліматичні умови", - зазначив Максим Дегтяренко.

Дніпрянка Людмила Самарцева мешкає в цьому будинку понад 40 років і за весь цей час не пам’ятає, щоб так опікувалися озелененням, як зараз: "Після того, як ми перейшли до керівної компанії, одразу стали помітні зміни на краще. Ми також долучаємося і своєю ініціативною групою допомагаємо. Велике спасибі програмі Бориса Філатова з озеленення. Завдяки їй ми робимо наше подвір’я ще краще. Висаджувати дерева – це взагалі просто прекрасно. Це два в одному, і доброустрій, і краще атмосфера, більше кисню та зелені. Все у нас буде прекрасно і добре на подвір’ї. Сьогодні у нас свято: й опалення дали, і нові дерева привезли".

Місцева мешканка Ольга Догова згадує, що 45 років озелененням у дворі опікувалася лише вона: "Я задоволена, що нам надали саджанці та допомогли їх висадити. Нові дерева були потрібні та важливі для нашого подвір’я. Це корисна програма, бо загалом висадка дерев дуже необхідна для міста".

Дніпрянка Ніна Близнюк також задоволена новими деревами: "Озеленення для нашого подвір’я необхідне. Тепер буде більше порядку, свіжого повітря та затінку влітку".

Нагадаємо, в рамках комплексної програми з озеленення міста та декадника #Дніпро_квітучий у місті планується висадити 25 тисяч дерев та кущів.