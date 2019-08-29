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У Дніпрі на півроку звузять дві вулиці: названа причина

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У Дніпрі планують звузити проїжджу частину на двох вулицях.

Це пов'язано з проведенням робіт з прокладання інженерних мереж, сказано в проекті рішення міського голови.

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Звуження вулиць

Звуження вулиць

Vgorode.ua

Так, роботи проводитимуть з 9 вересня 2019 року по 9 березня 2020 року.

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Звуження проїзної частини відбудеться на вулиці Івана Акінфієва (від вулиці 8-го Березня до вулиці 6-ї Стрілецької Дивізії). Також перекриють вулицю Феодосія Макаревського (від будинку № 4 до вулиці Івана Акінфієва).

Відзначимо, що стежити за ходом проведення робіт буде ТОВ "Рубікс-сервіс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі жінка виявила в батьківській квартирі мертвими батька і матір.

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