У Дніпрі на півроку звузять дві вулиці: названа причина

У Дніпрі планують звузити проїжджу частину на двох вулицях.

Це пов'язано з проведенням робіт з прокладання інженерних мереж, сказано в проекті рішення міського голови.

Звуження вулиць Vgorode.ua

Так, роботи проводитимуть з 9 вересня 2019 року по 9 березня 2020 року.

Звуження проїзної частини відбудеться на вулиці Івана Акінфієва (від вулиці 8-го Березня до вулиці 6-ї Стрілецької Дивізії). Також перекриють вулицю Феодосія Макаревського (від будинку № 4 до вулиці Івана Акінфієва).

Відзначимо, що стежити за ходом проведення робіт буде ТОВ "Рубікс-сервіс".

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