У Дніпрі на новорічні свята зміниться рух транспорту: оновлений маршрут

У Дніпрі 21, 31 грудня і 6 січня рух транспорту по проспекту Яворницького на ділянці від вулиці Воскресенської до вулиці Грушевського буде перекрито.

Обмеження проїзду вводять з метою забезпечення комфорту і безпеки містян під час святкових гулянь. У зв'язку з цим в схеми руху ряду маршруток будуть внесені зміни, повідомляють в пресслужбі Дніпровського міської ради.

У Дніпрі на новорічні свята зміниться рух транспорту Vgorode

Зміни в маршрутах 21 грудня:

Пресслужба Дніпровського міської ради

Зміни в маршрутах 31 грудня:

Пресслужба Дніпровського міської ради

Зміни в маршрутах 6 грудня:

Пресслужба Дніпровського міської ради

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі сталася надзвичайна подія у дитячій лікарні. 19 грудня приміщення дитячої клінічної лікарні на Космічній заволокло димом. На місце події відразу ж викликали рятувальників.

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