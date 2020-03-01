У Дніпрі на Набережній робочі відкопали стару залізницю. Фото

У Дніпрі на Набережній Перемоги робочі під час земельних робіт виявили рейки старої залізниці.

Залізниця була прокладена при будівництві Набережній Дніпра для підвезення будматеріалів. Про це повідомив Станіслав Ліфлянчік на своїй сторінці в Facebook.

"На Набережній в районі автосалону "Лексус" ставили бігборд і виявили рейки, які були прокладені для поїзда при будівництві Набережної. Їх би розкопати і дбайливо під скло ...", - написав Станіслав Ліфлянчік.

Робочі відкопали стару залізницю Facebook/Станіслав Ліфлянчік

У той же час блогер Артем Костюк на своєму Telegram-каналі опублікував історичні знімки, де видно цю залізницю.

"В принципі, про наявність їх саме в цьому місці я майже не сумнівався, мені все таки цікаво, чи є вони на набережній від МХ моста в бік цирку. Нижче фотографія з архіву Нурии Бусигіної 1966 року поблизу пішохідного мосту, з рейками. Шкода, у мене немає металошукача ... ", - написав Артем Костюк.

Робочі відкопали стару залізницю Telegram / Артем Костюк

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